Voci di Coraggio il concerto che dà voce ai giovani e ai loro ideali

Il concerto "Voci di Coraggio" è un evento ispiredibile che dà voce ai giovani e ai loro ideali, promuovendo solidarietà e coraggio attraverso la musica. Mercoledì 4 giugno alle 18, il Chiostro della Biblioteca Civica di Pordenone sarà il palcoscenico di un progetto tutto dedicato alle nuove generazioni, pensato, organizzato e portato avanti dai giovani per i giovani.

