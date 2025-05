Vlahovic via dalla Juve storia già arrivata al capolinea | sul tavolo del serbo sono arrivate queste due offerte I dettagli

Dusan Vlahovic potrebbe lasciare la Juventus, con due offerte sul tavolo che aprono nuovi scenari per il suo futuro. Scopri i dettagli delle proposte e le ultime novità su questa possibile separazione, che segna la fine di un'epoca per l'attaccante serbo.

e le ultimissime novità. Tra i calciatori dell’attuale rosa della Juve destinati a fare le valigie e a salutare il club bianconero c’è senza ombra di dubbio Dusan Vlahovic, che come noto senza rinnovo del contratto in scadenza nel 2026 è stato di fatto messo sul mercato. Secondo quanto riportato da Tuttosport alla Continassa attendono ancora offerte concrete per il serbo, che fino a questo momento ha ricevuto soltanto qualche chiamata da Arabia Saudita e Turchia (due mete che non lo solleticano per nulla). 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vlahovic via dalla Juve, storia già arrivata al capolinea: sul tavolo del serbo sono arrivate queste due offerte. I dettagli

Ultimissime Juve LIVE: Kolo Muani o Vlahovic? L'”indirizzo” di mister Tudor sembra già definito - Rimani aggiornato sulle ultimissime notizie della Juventus! In questa diretta, segui gli sviluppi riguardanti Kolo Muani e Vlahovic, con il mister Tudor che pare avere le idee chiare. 🔗continua a leggere

Altre fonti ne stanno dando notizia

Mezza Juve con la valigia: non solo Vlahovic e i prestiti, rischiano di partire in 11; Juve, tieni Tudor e Vlahovic: il messaggio di Cobolli Gigli; Juventus-Vlahovic sempre più lontani. Gelo davanti ai tifosi: Resto? Non è una domanda da fare a me; Vlahovic-Juventus, arriva l’annuncio sul futuro | Calciomercato. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Vlahovic vicino alla separazione dalla Juventus. DV9 si sta guardando intorno: gli aggiornamenti - Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ha dato alcuni aggiornamenti sul futuro di Dusan Vlahovic. Ecco quanto sintetizzato da TuttoJuve.com: “C’è invece da aspettare il ... 🔗tuttojuve.com scrive

Vlahovic resta alla Juve? L’attaccante: “Non è una domanda per me” - Vlahovic resterà alla Juve o invece andrà via? La risposta dell'attaccante serbo e le ultime novità sul suo futuro L'articolo Vlahovic resta alla Juve? L’attaccante: “Non è una domanda per me” provien ... 🔗Lo riporta msn.com

Corsport - Vlahovic, la rottura ha un prezzo - Su Corsport: "Vlahovic, la rottura ha un prezzo". Si è alzato un muro di incomunicabilità tra Vlahovic e la Juventus. Una barriera fatta di silenzi, so- spetti ... 🔗Come scrive tuttojuve.com

VLAHOVIC-JUVE: STORIA FINITA? #shorts