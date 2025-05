Vivi la bella stagione all' Oasi Gregorina con visite guidate tra relax e natura

Scopri l’Oasi Gregorina, un angolo di paradiso a due passi dalla Riviera Romagnola! Immergiti in esperienze uniche tra boschi e vigneti biologici, mentre esplori la straordinaria biodiversità di questo luogo magico. Con le visite guidate, potrai riscoprire il valore della natura e della sostenibilità, un tema sempre più attuale. Non perdere l'occasione di vivere un'estate all'insegna del relax e dell'armonia con l'ambiente!

A due passi dalla Riviera Romagnola, nel territorio di Castrocaro Terme e Terra del Sole, si trova l’Oasi Gregorina, vero paradiso verde di 25 ettari dedicato alla sostenibilità e alla biodiversità. Qui convivono diversi ecosistemi tutti da scoprire: boschi, vigneti biologici, prati melliferi. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Vivi la bella stagione all'Oasi Gregorina con visite guidate tra relax e natura

