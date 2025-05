' Vivere a colori' | sabato l' inaugurazione del murale per l' inclusione e il rispetto delle diversità

Vivi a colori: sabato 31 maggio alle 16.30 si terrà l’inaugurazione di un murale dedicato all’inclusione e al rispetto delle diversità in via Castelfidardo, Oratoio. Questa iniziativa, promossa dal progetto 'Vivere a Colori' delle associazioni Eppursimuove, Ospedalieri Volley Pisa e Arcadia, celebra i valori della convivenza e della libertà di essere se stessi.

Sabato 31 maggio, alle 16.30, in via Castelfidardo, nel quartiere di Oratoio, si terrà l'inaugurazione dell'opera murale realizzata nell'ambito del progetto 'Vivere a Colori', promosso dalle associazioni Eppursimuove ASD APS, Ospedalieri Volley Pisa ASD APS e Arcadia ASD APS, vincitrici del Bando.

