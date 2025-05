Vitiligine gestirla meglio e conoscerla per andare oltre i falsi miti

Scopri come gestire al meglio la vitiligine e sfatare i falsi miti che ancora circolano, grazie alla campagna “Vitiligine: è tempo di essere liberi”. Conoscere questa patologia autoimmune, spesso collegata ad altre condizioni come problemi alla tiroide e diabete, è il primo passo per affrontarla con consapevolezza e serenità.

La vitiligine è ancora spesso considerata solo una condizione estetica, mentre si tratta di una vera patologia cronica autoimmune, frequentemente associata ad altre comorbidità, quali disturbi della tiroide e diabete. Oltre a questo, sono ancora molti i falsi miti legati a questa patologia. La campagna “Vitiligine: è tempo di essere liberi” – promossa da Incyte Italia con il patrocinio di APIAFCO Associazione Psoriasici Italiani Amici della Fondazione Corazza – punta a sfatarli e a promuovere una corretta informazione su questa condizione. Il mondo della vitiligine sta cambiando e molte barriere – fisiche e psicologiche – possono cadere, anche grazie a una maggiore consapevolezza delle persone che ne sono affette e dei loro familiari. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Vitiligine, gestirla meglio e conoscerla per andare oltre i falsi miti

Cerca Video su questo argomento: Vitiligine Gestirla Meglio Conoscerla Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Vitiligine, un tour per conoscerla e abbattere i pregiudizi - La vitiligine è ancora poco conosciuta. Spesso è scambiata per un inestetismo, ma in realtà si tratta di una patologia autoimmune e cronica che colpisce tra lo 0,5% e il 2% della popolazione ... 🔗Segnala quotidianosanita.it

Vitiligine, come riconoscerla e come curarla? - I consigli del professor Mercuri. L'asteroide che colpirà la Terra si chiama Bennu e ora sappiamo quando arriverà È vero che l’anno prossimo aumenta il canone RAI? Ecco gli importi 2025 Sofia ... 🔗Si legge su msn.com

Vitiligine nei bambini: come riconoscerla e cosa fare - La vitiligine nei bambini è un problema sempre più frequente. Questa malattia della pelle, infatti, esordisce quasi sempre in giovane età, causando problemi sia di salute sia relazionali. Le chiazze ... 🔗Riporta bimbisaniebelli.it