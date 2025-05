Vita e passioni di Miriam Mafai

Scopri la vita e le passioni di Miriam Mafai, una figura che ha lasciato un segno indelebile attraverso parole scritte a penna, telegrammi e fogli intrisi di emozioni sincere. Un viaggio tra ricordi, estasi e dolore, immortalati in materiali tangibili che resistono al tempo, testimoniando una vita vissuta con intensità e passione.

Una vita è fatta – sempre di meno, ahinoi – di parole scritte a penna o con la macchina per scrivere, di telegrammi ricevuti (o dettati), di fogli che imprigionano l'estasi o il dolore di un momento per lasciarlo poi fluire. E magari riviverlo, dopo anni. Di carta insomma, materiale tangibile, che resta e che il tempo non corrode. Annalisa Cuzzocrea è venuta in possesso di un piccolo scrigno. È una scatola blu, ma in questo caso si potrebbe puntualizzare più che dissentire, perché Sara Scalia sostiene infatti che quella scatola sia invece a fiorellini. Sara Scalia è la figlia di Miriam Mafai. Attraverso quella scatola – che è anche un espediente narrativo ma soprattutto un dono prezioso – viene ripercorsa la vita di Miriam Mafai (scomparsa nel 2012).

Ricordando Miriam Mafai