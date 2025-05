visti negati agli studenti stranieri di harvard trump incassa un altra sconfitta

Gli studenti stranieri di Harvard continuano a affrontare ostacoli, mentre Donald Trump incassa un'ulteriore sconfitta in tribunale, evidenziando le tensioni tra le politiche di immigrazione e le università d'élite. Un tema che rivela le controversie attorno alle restrizioni sui visti e alla sicurezza degli studenti internazionali negli Stati Uniti.

Roma, 29 maggio 2025 – Dopo aver fatto la voce grossa sugli stranieri che vengono a studiare nelle università d'elite e minacciato un'”aggressiva” stretta su quelli provenienti dalla Cina, Donald Trump incassa una nuova sconfitta in tribunale: nel giorno delle lauree di Harvard, l'ateneo bersaglio numero uno della campagna della Casa Bianca contro l'indipendenza del sistema accademico, la giudice di Boston Allison Burroughs ha nuovamente bloccato l'ordine dell'amministrazione che avrebbe cancellato i visti degli studenti internazionali dell'ateneo. epa12143690 Harvard University School of Education graduating students cheer during the 374th Commencement ceremonies at Harvard University in Cambridge, Massachusetts, USA, 29 May 2025. 🔗 Leggi su Quotidiano.net