Visite guidate picnic e burattini | un giorno alla scoperta della Chiusa di Casalecchio

Scopri la bellezza e l’importanza della chiusa di Casalecchio attraverso visite guidate, picnic e spettacoli di burattini in un coinvolgente giorno dedicato alla cultura e alla tradizione. Un'occasione unica per grandi e piccoli di immergersi nella storia e nelle meraviglie di questo importante sistema idraulico europeo, il 31 maggio 2025.

Casalecchio (Bologna), 28 maggio 2025 – Inizierà sabato 31 maggio alle 11 la giornata interamente rivolta alla sensibilizzazione di cittadini e appassionati rispetto la bellezza, la funzionalità e il valore culturale di uno dei più importanti sistemi idraulici d'Europa accompagnata da visite guidate, musica live, degustazioni e molto altro. Di seguito, i diversi eventi e le informazioni per chi desidera partecipare. Il programma. 11-12,30: visita guidata "Un viaggio nel cuore dell'ingegneria idraulica bolognese" in via Scaletta, 1. Il percorso organizzato prevede una visita guidata ai tre paraporti (Scaletta, San Luca e Verocchio) e alla Casa dei Ghiacci.

