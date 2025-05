Visita guidata al castello di Levizzano Rangone

Scopri la storia e la bellezza del Castello di Levizzano Rangone con una visita guidata durante il ponte del 1 e 2 giugno. Approfitta dell'opportunità di esplorare le affascinanti sale del castello e il Museo Rosso Graspa, immergendoti in un'esperienza unica nel cuore delle colline modenesi.

Nella giornata di domenica 1 e lunedì 2 giugno il Castello di Levizzano Rangone apre le sue porte ai visitatori per un tour guidato nelle sale del Castello e nel Museo Rosso Graspa. La visita partirà, qualora le condizioni meteo lo consentano, dal cortile esterno. Il gruppo poi verrà introdotto. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Visita guidata al castello di Levizzano Rangone

