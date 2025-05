Vis Pesaro | una stagione epica tra alti e bassi fino ai playoff

Scopri l'emozionante stagione della Vis Pesaro, caratterizzata da sfide, successi e un percorso emozionante fino ai playoff. Ripercorriamo i momenti chiave di un'anima epica, con un particolare sguardo a gennaio 2024, il mese in cui la squadra ha dimostrato di essere una vera favola nel calcio di provincia.

L’altro ieri abbiamo raccontato la Vis mese per mese fino da agosto 2024 fino a dicembre. Oggi andiamo avanti, facendo riemergere le emozioni che hanno carattertizzato i mesi del 205. Gennaio. Nascondersi dietro a un dito, quello della salvezza, è diventato impossibile. Questa Vis è una favola. Il nuovo anno parte infatti con un ottimo pareggio ad Arezzo in cui grazie ad una perfetta organizzazione corale gli uomini di Stellone se la sono giocata alla pari nonostante un secondo tempo in inferiorità numerica. Le vittorie a porta inviolata con Legnago e Pontedera fanno sì che quella di Terni sia una sfida al vertice. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vis Pesaro: una stagione epica tra alti e bassi fino ai playoff

