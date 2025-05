Virtus Bologna | Shengelia e Hackett guidano la rimonta nei playoff contro Olimpia Milano

La Virtus Bologna, guidata da Shengelia e Hackett, si rimette in carreggiata nei playoff contro l'Olimpia Milano, dimostrando grande determinazione. Nonostante la giornata di riposo e l'alta tensione, Dusko Ivanovic sceglie un approccio più morbido, confidando nel carattere e nell’esperienza dei suoi senatori per affrontare la sfida decisiva.

E adesso? Intanto Dusko Ivanovic, il sergente di ferro, sceglie la linea morbida. Ieri giornata di riposo per una Virtus che, in corpo, aveva ancora tanta, troppa, adrenalina. A un passo dall'eliminazione – che sarebbe stata clamorosa, dopo quattro finali scudetto consecutive – la Virtus si è attaccata alla forza e al carattere dei senatori. Daniel Hackett, 37 anni, ha prodotto, offensivamente parlando, la migliore prova da quando veste la maglia bianconera. Puntuale, preciso, determinato. E soprattutto letale quando, da solo, ha tenuto in piedi la baracca. Per completare l'impresa, serviva la scossa.