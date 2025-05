Violenza sessuale su una 17enne all' Intermodale | condanna definitiva a 7 anni e 4 mesi

Una condanna definitiva di 7 anni e 4 mesi è stata pronunciata per l'uomo accusato di aver violentato una ragazza di 17 anni all'intermodale di Latina Scalo a maggio 2023. La vicenda ha suscitato grande attenzione e richiama l'importanza di contrastare la violenza sessuale su minori e giovani in luoghi pubblici e di passaggio.

Condanna definitiva, ma ridotta, per l'uomo accusato di aver violentato una ragazza di 17 anni all'intermodale di Latina Scalo. I fatti risalgono a maggio del 2023, quando la giovane e il suo fidanzato, a bordo di una mini car, si erano introdotti all'interno dell'area del sito industriale.

