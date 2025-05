Violenza sessuale in metro palpeggia ragazzina di 16 anni | denunciato 23enne

Una giovane di 16 anni è stata vittima di violenza sessuale sulla metropolitana M1 di Milano, quando un 23enne si è seduto accanto a lei e l'ha molestata durante il tragitto. L'uomo è stato prontamente denunciato dalle forze dell'ordine, sottolineando l'importanza di vigilare e tutelare la sicurezza di tutti sui mezzi pubblici.

Si è seduto accanto a lei e ha iniziato ad accarezzarla e a palpeggiarla, toccandola. Un tragitto in metropolitana da incubo per una ragazzina di 16 anni che mercoledì pomeriggio mentre viaggiava a bordo di un treno della M1 all'altezza di Turro è stata molestata da uno sconosciuto. La minorenne.

