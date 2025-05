Violenza sessuale di gruppo Condannato a nove anni di carcere

Il tribunale di Pistoia ha condannato a nove anni di carcere Matteo Capaccioli, 28 anni, per violenza sessuale di gruppo, in seguito a un processo nato dalla denuncia di una giovane donna. Questa sentenza rappresenta una significativa battuta d'arresto nella lotta contro le violenze di gruppo e sottolinea l'importanza della tutela delle vittime.

Si è concluso nel tardo pomeriggio di ieri, nell’aula Signorelli del tribunale di Pistoia, con una condanna a nove anni di reclusione per violenza sessuale di gruppo, il processo di primo grado che vedeva imputato Matteo Capaccioli, 28 anni, di Montecatini. Il processo, come si ricorderà, era scaturito dalla denuncia di una giovane donna, appena maggiorenne, dopo un episodio che si sarebbe verificato la notte tra il 31 agosto e il primo settembre del 2022 nel cucinotto di un locale del centro di Montecatini, e dove, secondo la ricostruzione della pubblica accusa, sostenuta in aula dal pubblico ministero Giuseppe Grieco, che aveva diretto le indagini degli uomini del Commissariato di Montecatini su questo caso, si sarebbe consumato uno stupro di gruppo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Violenza sessuale di gruppo. Condannato a nove anni di carcere

Morta Teresa Vergalli, la partigiana staffetta della via Emilia. “A 16 anni, in mezzo a guerra e violenza, volevo cambiare il mondo” - È morta Teresa Vergalli, la giovane partigiana staffetta della via Emilia. A soli 16 anni, in un contesto di guerra e violenza, sfidò i consigli paterni per lottare contro l'ingiustizia. 🔗continua a leggere

