Violenza di genere presentata la maxi-offerta formativa per le scuole padovane

Scopri la nuova, completa offerta formativa per le scuole padovane sulla prevenzione della violenza di genere, presentata oggi in Provincia di Padova. Un'iniziativa riunita che mira a sensibilizzare e promuovere il rispetto tra i giovani nelle scuole per un futuro più sicuro e inclusivo.

È stata presentata nella mattinata di oggi, giovedì 29 maggio, in Sala del Consiglio Provinciale a Palazzo Santo Stefano, sede della Provincia di Padova, l’offerta formativa unitaria 2025-2026 per la prevenzione della violenza di genere nelle scuole di Padova e provincia. Il progetto è stato. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Violenza di genere, presentata la maxi-offerta formativa per le scuole padovane

Scuola in prima linea contro la violenza di genere: il Ministero avvia un monitoraggio nazionale. C’è tempo fino al 29 maggio. NOTA - La scuola si propone come protagonista nella lotta contro la violenza di genere, supportata da un'iniziativa del ministero che avvia un monitoraggio nazionale. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Violenza Genere Presentata Maxi Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Violenza di genere, presentata la maxi-offerta formativa per le scuole padovane - Il Protocollo tra i suoi obiettivi prevede la promozione di un sistema integrato territoriale, capace di offrire risposte efficaci e coordinate per la prevenzione e il contrasto alla violenza di gener ... 🔗Lo riporta padovaoggi.it

Violenza genere, giovani consapevoli: il 33% ha partner possessivo. Report - Tre su 10 hanno subito molestie. Il 76% di chi ha subito uno stupro ha meno di 34 anni Violenza di genere: Presentato il Report del Servizio Analisi Criminale e dell’Autorità Garante dell ... 🔗Come scrive affaritaliani.it

Violenza di genere, la mappa delle proteste tra sit-in e flash mob - La protesta sul web La rabbia corre sul web, dove si moltiplicano le foto di una Giulia Cecchettin sorridente, per la quale si chiedono non fiori ma prese di posizione sulla violenza di genere. 🔗Lo riporta ilsole24ore.com