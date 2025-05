Violento scontro tra moto e autocarro a Firenze | muore sul colpo un avvocato

Un grave incidente a Firenze ha coinvolto una moto e un autocarro, causando la morte di un avvocato di 62 anni sul colpo. La tragedia ha lasciato la comunitĂ sgomenta: scopri i dettagli di questo tragico scontro e le ultime notizie.

Un autocarro si è scontrato con una moto che arrivava in direzione opposta a Firenze: nell'impatto è morto un avvocato di 62 anni. Inutili i tentativi per rianimarlo.

