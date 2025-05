Vinti 2 milioni di euro con schedina da 10 del ‘Gratta e Vinci’ | super colpo nelle Marche

Una straordinaria vincita milionaria ha premiato un fortunato giocatore delle Marche, che ha vinto 2 milioni di euro con una schedina da 10 euro del ‘Gratta e Vinci Super Numerissimi’. Un colpo di fortuna che ha reso felice Monte San Vito, confermando ancora una volta il potere della dea bendata.

Ancona, 29 maggio 2025 – La dea bendata questa volta bacia le Marche, nello specifico Monte San Vito, in provincia di Ancona. Si tratta di una vincita milionaria al Gratta e Vinci, dove un fortunato giocatore ha centrato il premio massimo da 2 milioni di euro con un biglietto della serie ‘Super Numerissimi’, cioè quello da 10 euro. La giocata vincente – segnala l’agenzia Agimeg – è stata effettuata in un esercizio commerciale situato in via Borghetto 38. Il biglietto fortunato ha assegnato il primo premio previsto dal gioco, trasformando in realtà un sogno da due milioni di euro. Come si gioca al Gratta e Vinci ‘Super Numerissimi’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vinti 2 milioni di euro con schedina da 10 del ‘Gratta e Vinci’: super colpo nelle Marche

Marche, disposto completamento raddoppio Ss76 Ancona – Perugia - Ripartono i lavori per il completamento del raddoppio della SS76 Ancona-Perugia, un'opera fondamentale per la viabilità marchigiana. 🔗continua a leggere

