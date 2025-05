Vino al calice? Un’occasione mancata Le proposte sono prevedibili e studiate solo per far soldi Parola di Eric Asimov

Scopri perché scegliere un buon vino al calice può trasformare la tua esperienza, al contrario di offerte prevedibili e studiamente orientate al profitto. Come afferma Eric Asimov, molte selezioni si limitano a scenari già visti, con prezzi gonfiati e produttori noti, rischiando di trasformare il vino in un semplice strumento commerciale.

Selezioni noiose, prezzi gonfiati e produttori arcinoti. Così quello che dovrebbe essere il biglietto da visita del locale diventa uno strumento per fare profitto a breve termine. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

A Torino c'è il Salone del Libro, al Bar Pickwick un calice di vino in omaggio per chi compra un libro - In occasione del Salone del Libro di Torino, dal 14 al 18 maggio, il Bar Pickwick di Palermo celebra la lettura con un'offerta speciale: un calice di vino in omaggio per chi acquista un libro. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Vino Calice Occasione Mancata Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Vino, Uiv: da “Report” occasione mancata di servizio pubblico - Milano, 18 dic. (askanews) – “Riteniamo che l’inchiesta di ‘Report’ sul vino in onda ieri sera sia stata un’occasione di servizio pubblico mancata per la testata della Rai. Siamo ... 🔗askanews.it scrive

Galateo del vino, in quale calice si beve? Ecco 3 bicchieri da evitare assolutamente - Servire il vino: 3 bicchieri da evitare assolutamente Forse queste festività natalizie appena trascorse avranno strappato qualche sorriso a molti di noi, in occasione del pranzo o della cena a ... 🔗Scrive trend-online.com

Per chi ama il vino calici e cavatappi uniscono la tecnica all’estetica - Il design ama il vino, e viceversa ... divenuto calice ufficiale del Consorzio del Brunello. Per i giorni di festa, come per tutte le occasioni di celebrazione, Italesse ha creato, in ... 🔗ilsole24ore.com scrive