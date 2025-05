Vinicio Capossela | speciali date estive

Scopri le date estive di Vinicio Capossela con il suo spettacolare tour SIRENE, un viaggio tra richiami e suggestioni nei luoghi più affascinanti d’Italia. Dopo l’incredibile successo del tour invernale, l’artista torna dal vivo per emozionare il pubblico con formazioni e repertori diversi, in concerti esclusivi all’aperto. Non perdere l’occasione di vivere un’estate indimenticabile con Capossela!

Dopo aver percorso l’Italia con Conciati per le Feste, il tour invernale di presentazione dell’ultimo album SCIUSTEN FESTE N.1965, Vinicio Capossela torna dal vivo dal 18 giugno con SIRENE. Richiami, emergenze e affioramenti, una serie di speciali concerti estivi con formazioni e repertori differenti, in alcuni dei luoghi più suggestivi della nostra Penisola. Siano esseri mitologici oconcreti apparecchi acustici, le sirene sono sempre un richiamo, un segnale d’emergenza. Racconta l’artista. Reali e favolose, portano nel proprio corpo la loro natura duplice e ambigua, mutante e sfuggente, di volta in volta creature degli abissi e della luce, del mutismo e del canto, dell’oscuro dionisiaco e della bellezza apollinea. 🔗 Leggi su Funweek.it

Vinicio Capossela il 15 maggio al Salone del Libro di Torino per “Il bosco di Renato” - Vinicio Capossela parteciperà alla XXXVII edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino il 15 maggio. 🔗continua a leggere

