Vini e sapori del territorio | degustazioni gratuite a Funo di Argelato

Vieni a scoprire i vini e i sapori autentici del territorio con degustazioni gratuite a Funo di Argelato, venerdì 30 maggio. L'Eurospar di Funo ti invita a un imperdibile appuntamento tra eccellenze locali, per assaporare i prodotti tipici e vivere un’esperienza di gusto autentica.

Venerdì 30 maggio Despar Nord mette in calendario un appuntamento all'insegna del gusto: l'Eurospar di Funo di Argelato (via Galliera, 13), dalle ore 16.00 alle ore 19.00 apre le porte per una giornata di degustazioni gratuite che vede protagonisti i prodotti locali.

Vino e assaggi a chilometro zero: un pomeriggio di degustazioni (gratuite) - Venerdì 23 maggio, l’Eurospar di via delle Armi 12 a Bologna apre le sue porte per un pomeriggio dedicato al vino e agli assaggi a chilometro zero. 🔗continua a leggere

