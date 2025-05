Vincita allucinante Affari Tuoi colpo di scena per Laura ma scoppia la polemica

Scopri la vincita allucinante di Laura a Affari Tuoi, un colpo di scena che ha lieto i telespettatori e scatenato polemiche. La concorrente lombarda, inizialmente avviata verso la sconfitta, ha sorpreso tutti con una vittoria incredibile negli ultimi secondi, rendendo questa puntata del 28 maggio 2025 indimenticabile.

News Tv. Sembrava destinata a tornare a casa a mani vuote, ma alla fine Laura, concorrente lombarda di Affari Tuoi, ha conquistato una sorprendente vittoria proprio all’ultimo istante. Durante la puntata del 28 maggio 2025, la sorte non sembrava dalla sua parte, fino all’inaspettata svolta finale. Una puntata ad altissima tensione che ha scatenato reazioni e commenti infuocati sui social. Leggi anche: Lorenzo Spolverato nuovo tronista di “Uomini e Donne”? Lui finalmente rompe il silenzio Leggi anche: “Ballando con le stelle”, Milly Carlucci vuole proprio lei: spunta il nome clamoroso Una partenza in salita ad “Affari Tuoi”: Laura perde i pacchi migliori. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Vincita allucinante”. “Affari Tuoi”, colpo di scena per Laura ma scoppia la polemica

Striscia la Notizia, la confessione di Flavio Insinna su Affari Tuoi - Striscia la Notizia torna a indagare su Affari Tuoi, il popolare game show di Rai1. Flavio Insinna, ex conduttore del programma, si confida svelando retroscena inediti. 🔗continua a leggere

Se ne parla anche su altri siti

Affari Tuoi, impresa di Laura e apoteosi dopo la noia totale. Web in tilt: “Vincita allucinante”; Una lodigiana protagonista di “Affari Tuoi” su Rai1. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Affari Tuoi, l’impresa di Laura e apoteosi dopo la noia totale. Web in tilt: “Vincita allucinante” - Partita risolta al novantesimo minuto per Laura nella puntata di Affari Tuoi del 28 maggio 2025. Le critiche web non mancano: cosa è successso ... 🔗Riporta libero.it

Affari Tuoi, impresa di Laura e apoteosi dopo la noia totale. Web in tilt: “Vincita allucinante” - Anche il culatello tra i premi di «Affari tuoi». Sorpresa: era nel pacco della concorrente dell’Emilia ... 🔗Secondo informazione.it

Sospetti su affari tuoi, striscia la notizia denuncia un budget controllato per le vincite nel 2025 - Affari tuoi su Rai1 torna al centro delle polemiche per un presunto budget fisso di 30.000 euro a puntata, con accuse di regia interna e limiti alle vincite smentite da Pasquale Romano. 🔗gaeta.it scrive