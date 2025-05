Villa Trossi sabato 31 maggio laboratori e lo spettacolo Florilegio

Il 31 maggio, Villa Trossi apre le sue porte per un pomeriggio di arte, musica e teatro, con laboratori e lo spettacolo "Florilegio" dalle 17 alle 20.30. Un'occasione unica per scoprire creazioni artigianali e partecipare a momenti culturali immersivi in un contesto suggestivo e accogliente.

Sabato 31 maggio, a partire dalle 17 e fino alle 20.30, Villa Trossi apre le sue porte per un pomeriggio di musica, teatro e arti. Nel parco della Villa saranno esposte creazioni artigianali elaborate durante alcuni percorsi formativi proposti dalla Fondazione o provenienti dal territorio in.

Show di kizomba Laura e Denis