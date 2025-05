Villa Strozzi la protesta Notti insonni a Monticelli | Musica fino a tardi

Le notti insonni a Monticelli tornano a scatenare proteste dei residenti, a causa della musica ad alto volume proveniente dalla Limonaia di Villa Strozzi a Firenze. Un patrimonio storico che si trasforma in una discoteca rumorosa, coinvolgendo la comunità in una disputa tra divertimento e rispetto del riposo.

Firenze, 29 maggio 2025 – Torna l’estate e a Monticelli tornano pure le notti insonni. Al centro delle proteste dei residenti i bassi sparati dalle casse della Limonaia di Villa Strozzi. Un edificio di proprietà del Comune di enorme prestigio che viene ridotto dai gestori nei week end estivi a una discoteca che pompa musica fino a notte fonda e richiama ragazzini incivili. La serata di venerdì, ‘Esotica’, con bassi a far tremare i vetri fino alle 3 di notte, ha riacceso il focolaio e scatenato le chiamate ai vigili. "La Limonaia di Villa Strozzi fu ideata dall’architetto Poggi, restaurata poi da una architetti di prim’ordine tra cui Michelucci; il parco circostante è un unicum in città per la sua biodiversità , ospita varie specie animali – spiega il divulgatore culturale David Fabbri, autore di varie pubblicazioni sulla collina e residente a poche centinaia di metri – Invece la musica ad alto volume fino a tarda notte, disturba non solo noi residenti, ma anche la fauna che qui riesce a sopravvivere e riprodursi, soprattutto quella notturna. 🔗 Leggi su Lanazione.it