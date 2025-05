Vigor | budget tecnico e squadra al centro delle priorità per la stagione 2025 2026

Per la stagione 2025-2026, la Vigor concentra le sue priorità su budget, tecnico e squadra, elementi chiave per garantire un rilancio solido e ambizioso. Il club sta già lavorando intensamente per definire i dettagli strategici, avvicinandosi a un importante incontro decisivo previsto nelle prossime ore.

Budget, tecnico e squadra. Tre priorità per lo staff dirigenziale della Vigor, tre parole che assillano i tifosi vigorini in questa fase di lunga attesa. Per quanto concerne il primo punto, è emerso che la dirigenza dovrebbe trovarsi già nelle prossime ore, probabilmente a ridosso del weekend, per delineare gli aspetti più urgenti, ovvero quelli economici. Dopo l’incontro, a cui potrebbe seguirne un altro con gli sponsor, sarà più chiaro il budget a disposizione della Vigor per la stagione 20252026. Per quanto riguarda il tecnico invece, le quotazioni di Magi crescono giorno dopo giorno nell’ambiente rossoblu. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Vigor: budget, tecnico e squadra al centro delle priorità per la stagione 2025/2026

La Vigor pianifica il futuro: budget di 900mila euro e nuovo allenatore in arrivo - La Vigor si prepara a scrivere il proprio futuro, con un budget di 900mila euro e un nuovo allenatore in arrivo.

