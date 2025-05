Vigevano il sindaco Ceffa libero dopo 6 mesi | Voglio tornare subito al lavoro

Dopo sei mesi di provinciali restrizioni, Andrea Ceffa torna libero a Vigevano e è pronto a riprendere subito il suo lavoro. La revoca degli arresti domiciliari segna una svolta importante nel caso di corruzione che coinvolge il Comune di Pavia. Scopri gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda del sindaco e le implicazioni per la città.

Vigevano (Pavia), 29 maggio 2025 – Andrea Ceffa è un uomo libero. La comunicazione della revoca degli arresti domiciliari disposti dal Gup del Tribunale di Pavia, Daniela Garlaschelli, lo ha raggiunto nella sua casa, dove ha trascorso gli ultimi sei mesi. Corruzione a Vigevano, via al processo: il Comune non si costituisce parte civile Il provvedimento è stato assunto per la decorrenza dei termini scattato a seguito del fatto che, nell’ udienza preliminare della scorsa settimana, non è stata presentata la richiesta di rinvio a giudizio. Si tornerà in aula il prossimo 21 luglio. Opera, Angelo Ciocca candidato alle elezioni europee per la Lega - Salvini premier Per Pincioni - Cangemi Foto MDF Ma intanto Ceffa è tornato in libertà e ieri pomeriggio ha fatto la sua prima apparizione pubblica in occasione del saluto che la squadra di basket cittadina ha riservato ai tifosi dopo la recente retrocessione dalla Serie A. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it