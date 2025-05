Videogiochi a scuola | così 200 studenti e 35 docenti stanno cambiando la didattica

Scopri come i videogiochi stanno rivoluzionando la didattica, coinvolgendo quasi 200 studenti e 35 insegnanti in Emilia-Romagna, Toscana e Lombardia. Il progetto Press Start to Learn 2.0! dimostra che i videogiochi possono diventare strumenti efficaci di formazione scolastica, favorendo un approccio più coinvolgente ed innovativo all'apprendimento.