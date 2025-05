VIDEO Wanda Nara a Milano per la causa di divorzio da Icardi | ecco la Lamborghini rosa

Scopri il video di Wanda Nara a Milano, dove si mostra con una splendida Lamborghini rosa nel contesto della sua causa di divorzio da Icardi. L'uscita della showgirl argentina ha fatto molto discutere sui social, attirando l'attenzione sui dettagli della separazione e sulla sua ultima trovata di stile in città .

In Italia si parla della sua separazione e anche dell'ultima trovata della show-girl argentina che si è mostrata in giro per la città con una macchina impossibile da non notare (video pubblicato da Wanda sui social).

