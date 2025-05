VIDEO | Stop al genocidio a Gaza | ecco lo striscione esposto dai consiglieri Pettinari Di Pillo e Artese

Scopri il pubblico gesto di sensibilizzazione dei consiglieri Pettinari, Pillo e Artese contro il genocidio a Gaza, esponendo uno striscione davanti al Comune con la bandiera palestinese. Questo gesto vuole rafforzare l’appello per fermare le violenze e promuovere la pace nella regione.

“Stop al genocidio a Gaza”: lo striscione con sullo sfondo la bandiera della Palestina è stato esposto, davanti alla porta della sala consiliare del Comune, nella mattina di giovedì 29 maggio, dai consiglieri del gruppo civico Domenico Pettinari, Massimiliano Di Pillo e Caterina Artese. Un atto. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - VIDEO | "Stop al genocidio a Gaza": ecco lo striscione esposto dai consiglieri Pettinari, Di Pillo e Artese

Il sindaco di Aci Sant'Antonio espone uno striscione: "A Gaza è in atto un genocidio" - Il sindaco di Aci Sant’Antonio, Quintino Rocca, ha esposto uno striscione dal palazzo municipale per denunciare il massacro a Gaza, definendolo un genocidio. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: genocidio striscione Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

La Piana in piazza per il popolo di Palestina: Fermare il genocidio, basta silenzio / FOTO - VIDEO; Gaza, protesta davanti a Montecitorio: Vergogna, stop al genocidio; Gaza, protesta davanti a Montecitorio: Vergogna, stop al genocidio; Gaza, protesta davanti a Montecitorio: Vergogna, stop al genocidio. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Bistocchi, sciopero della fame per lo stop al genocidio a Gaza - (ANSA) - PERUGIA, 26 MAG - "Ho deciso anch'io di aderire allo sciopero della fame lanciato dalla Rete di Trieste e dal Movimento europeo di azione non violenta. Non è più accettabile quello che sta ac ... 🔗Da msn.com

"Stop al genocidio a Gaza", 100mila persone in protesta davanti all'Aia tracciano una "linea rossa" contro Israele - VIDEO - Oltre 100mila persone tutte vestite di rosso hanno partecipato a una manifestazione pro-Palestina tenutasi all’Aja domenica 18 maggio 2025. Il corteo, snodandosi per cinque chilometri, ha simbolicamen ... 🔗Secondo informazione.it

IL VIDEO. Gaza, protesta pro-Pal davanti alla Camera: cartelli "Stop genocidio" - Roma, 21 mag. Al grido di 'Assassini', 'Free Palestine' e con cartelli con su scritto 'Europa e Italia basta complicità con Israele' si è svolta la protesta di un centinaio di persone davanti a Montec ... 🔗Scrive informazione.it