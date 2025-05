VIDEO | Revisionare subito le tariffe della mensa e garantire un servizio efficiente | la richiesta delle famiglie

Scopri come revisionare rapidamente le tariffe della mensa scolastica e garantire un servizio efficiente e trasparente per le famiglie. I genitori del comitato refezione, tra cui Roberta Aquilani e Claudio Silvestri, chiedono controlli più severi e una commissione mensa attiva per migliorare la qualità del servizio.

“Chiediamo l’immediata revisione delle tariffe, più controlli nei centri cottura e una commissione mensa realmente operativa e vigile”. La richiesta arriva dai genitori del comitato refezione scolastica e in particolare da Roberta Aquilani e Claudio Silvestri, intervenuti davanti al plesso di via. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - VIDEO | "Revisionare subito le tariffe della mensa e garantire un servizio efficiente": la richiesta delle famiglie