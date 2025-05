VIDEO | Penta manda un messaggio agli interisti in vista della finale di Champions League

Scopri il coinvolgente messaggio di Pentagon Jr agli interisti in vista della finale di Champions League tra Inter e PSG. Il celebre wrestler della WWE ha dato il suo supporto ai tifosi nerazzurri, augurando il meglio per questa importante sfida all’Allianz Arena. Un gesto speciale che unisce il mondo dello sport e dell’europeo calcio in un clima di grande entusiasmo.

A pochi giorni dalla finale di Champions League tra Inter e Paris Saint Germain, l’inter può vantare un tifoso in più. Parliamo della stella della WWE Pentagon Jr, che ha mandato un messaggio ai tifosi facendo i suoi migliori auguri in vista del big match dell’Allianz Arena. Il wrestler ex AEW ha sfoggiato per l’occasione la cintura personalizzata dell’Inter. View this post on Instagram A post shared by WWE Italia (@wweitalia). 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - VIDEO: Penta manda un messaggio agli interisti in vista della finale di Champions League

