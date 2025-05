VIDEO | L' intelligenza artificiale nell' animazione al centro della quarta edizione di Cartoons on the bay

Scopri come l'intelligenza artificiale sta rivoluzionando il mondo dell'animazione nel nostro video dedicato alla quarta edizione di Cartoons on the Bay a Pescara. Un evento imperdibile che esplora le ultime innovazioni tecnologiche e il futuro dell'animazione digitale.

Torna Cartoons on the bay, il festival dell’animazione, per il quarto anno consecutivo a Pescara. Taglio del nastro, nella mattina di giovedì 29 maggio, all’Aurum, quartier generale della manifestazione. Tema centrale dell’edizione 2025 l’intelligenza artificiale nell’animazione. “Un evento. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - VIDEO | L'intelligenza artificiale nell'animazione al centro della quarta edizione di Cartoons on the bay

Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Con l’AI di Google ora si possono fare video di qualità cinematografica; Google I/O 2025: tutti i video che mostrano come l’intelligenza artificiale cambierà il futuro; VASA-1, il nuovo modello video AI che genera video da una sola foto; Google lancia uno strumento per realizzare video con l’AI che sembrano film. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Google Veo 3: video innovativi e sorprendenti creati dalla nuova intelligenza artificiale avanzata - Impressioni generali su Veo 3Google Veo 3 rappresenta una svolta significativa nel campo della generazione video tramite intelligenza artificiale, dis ... 🔗Lo riporta assodigitale.it

I video della nuova intelligenza artificiale di Google sono molto realistici e molto inquietanti - Anche perché molti di quelli che stanno circolando mostrano delle persone negare di essere prodotti dell'intelligenza artificiale ... 🔗Come scrive ilpost.it

Gli ultimi, impressionanti, video deepfake di Veo3 (Google). Come è stato possibile realizzarli? - Si stanno diffondendo sui social i video generati col nuovo modello di intelligenza artificiale di Google e sono estremamente realistici, come nascono? 🔗Secondo ilsole24ore.com