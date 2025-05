VIDEO Delitto Garlasco l’avvocato di Sempio ad Anteprima24 it | Indagine basata sul niente sono preoccupato…

Scopri nel video di Anteprima24.it la visione approfondita dell'avvocato Massimo Lovati sul caso del delitto di Garlasco e sulle recenti indagini, tra analisi e preoccupazioni legate alla giustizia italiana. Un'occasione per fare luce su un caso che ha sconvolto l'opinione pubblica e coinvolge attentamente il libello legale nazionale.

Tempo di lettura: < 1 minuto È arrivato a Benevento per partecipare all’udienza preliminare di un processo su un presunto traffico di banconote e monete false, ma ha accettato di fare il punto anche su un altro caso che lo vede da tempo protagonista sulla scena giudiziaria nazionale: quello del delitto di Garlasco. L’ avvocato Massimo Lovati, legale di Andrea Sempio, accompagnato dall’avvocato Gerardo Giorgione, è stato intervistato da Anteprima24.it al termine di una mattinata passata in aula. A margine dell’udienza, Lovati ha parlato ai nostri microfoni anche del caso Garlasco, tornato d’attualità dopo la richiesta di nuove analisi genetiche avanzata dalla Procura di Pavia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it