Vicario in Comune | Giocarmi la Supercoppa a Udine mi lascia a bocca aperta

Guglielmo Vicario, il talentuoso portiere del nostro calcio, ha recentemente rappresentato il Comune di Udine per celebrare la vittoria in Europa League contro il Manchester United. Un momento emozionante che dimostra come lo sport possa unire e rendere orgogliosa la nostra comunità.

Guglielmo Vicario √®¬†stato invitato dal Comune di Udine per celebrare la recente vittoria dell'Europa League contro il Manchester United.¬† La soddisfazione del giocatore A festeggiare il traguardo erano presenti il sindaco Alberto Felice De Toni, il vicesindaco Alessandro Venanzi. 🔗 Leggi su Udinetoday.it ¬© Udinetoday.it - Vicario in Comune: "Giocarmi la Supercoppa a Udine mi lascia a bocca aperta"

