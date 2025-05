Viale degli Avvalorati | La lite degenera e finisce a bottigliate | due feriti intervengono i carabinieri

Una lite scoppiata di notte in viale degli Avvalorati è finita con bottiglie rotte e due feriti, intervenuti prontamente i carabinieri. Gli scontri, tra uomini in evidente stato di ebbrezza, si sono rapidamente aggravati, portando alle denunce e a interventi di sicurezza nella zona.

È di due feriti, uno dei quali denunciato per porto di oggetti atti ad offendere, il bilancio di una violenta lite andata in scena in piena notte in viale degli Avvalorati. Secondo quanto ricostruito, i due uomini, in evidente stato di ebbrezza alcolica, hanno iniziato a discutere animatamente. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Viale degli Avvalorati | La lite degenera e finisce a bottigliate: due feriti, intervengono i carabinieri

