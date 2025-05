Viale Boccaccio motociclista 60enne ferito nello scontro con un' auto

Un motociclista di 60 anni è rimasto ferito nello scontro con un'auto avvenuto questa mattina alla rotatoria di viale Boccaccio a Livorno. L'incidente, verificatosi intorno alle 8.45, ha richiesto l'intervento dei volontari della Misericordia, che hanno prestato soccorso al conducente coinvolto.

Incidente stradale alla rotatoria di viale Boccaccio dove una moto e un'auto si sono scontrati intorno alle 8.45 di oggi, giovedì 29 maggio. Sul posto sono intervenuti i volontari della Misericordia di Livorno con due ambulanze e l'automedica. I soccorritori si sono presi cura del conducente del.

