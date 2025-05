Viaggio d’Estate 2025 | a Villa Borghese torna il centro estivo di Casina di Raffaello

Vivi un indimenticabile viaggio d'estate 2025 a Villa Borghese con il centro estivo di Casina di Raffaello, uno dei più amati dai bambini romani. Dal 9 giugno al 12 settembre, i piccoli potranno divertirsi tra arte, natura e creatività immersi nel verde incantato di uno dei luoghi più belli di Roma.

Anche quest’anno, immersi nel verde incantato di Villa Borghese, prende vita uno dei centri estivi più amati dai bambini romani: “Viaggio d’Estate”, organizzato da Casina di Raffaello, lo spazio arte e creatività di Roma Capitale, gestito da Zètema Progetto Cultura. Dal 9 giugno al 12 settembre 2025, bambine e bambini dai 4 ai 12 anni potranno vivere un’estate indimenticabile tra arte, natura, gioco e scoperta, partecipando a un ricco programma di attività ludico-didattiche, laboratori creativi e visite culturali nel cuore di Roma. Ogni settimana, i piccoli partecipanti saranno coinvolti in percorsi tematici diversi, progettati per stimolare la creatività, la curiosità e il desiderio di esplorare. 🔗 Leggi su Funweek.it

