Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-05-2025 ore 20 | 25

Ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità: ecco le ultime novità sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 29 maggio 2025 alle ore 20:25. Attualmente il Raccordo Anulare presenta una circolazione scorrevole, sebbene si segnalino code in uscita su via Nomentana e via Rinaldo d'Aquino causate da un incidente.

Astral infomobilità Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare circolazione scorrevole su tutto l'anello cittadino segnaliamo però Code in uscita su via Nomentana e via Rinaldo d'Aquino a causa di un sinistro lo svincolo tra la Nomentana e Nomentana bis sempre uscita dal raccordo code per traffico su via del Mare via Cristoforo Colombo fino ad Acilia passiamo alle chiusure stradali notturne sulla A12 Roma Tarquinia chiuso il tratto autostradale tra Civitavecchia Sud Civitavecchia Nord in direzione Tarquinia sulla diramazione Roma nord chiuso il tratto tra Castelnuovo di Porto è Settebagni in direzione del raccordo anulare sulla diramazione Roma Sud il tratto dallo svincolo per il raccordo anulare e Torrenova in entrambi i sensi di marcia in chiusura il trasporto marittimo laziomar informa che da domani pomeriggio ritorna Fino al prossimo 28 il collegamento tra Anzio e Ponza modifica gli orari anche sulle linee Formia Ponza e Formia Ventotene tutti i dettagli di questa e delle altre notizie sono consultabili sul nostro infomobilità punto a sale spa.

