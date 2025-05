Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-05-2025 ore 18 | 40

Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nella regione Lazio del 29/05/2025 alle ore 18:40: Astral Infomobilità segnala code sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna da Roma Fiumicino, con rallentamenti tra Pisana e Aurelia a causa di un veicolo in panne. Continui aggiornamenti sul traffico per aiutarvi a muovervi più serenamente in città.

Astral infomobilità Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura gli aggiornamenti sul Raccordo Anulare carreggiata esterna ancora code da Roma Fiumicino e Tuscolana interna invece si rallenta tra Pisana Aurelia a causa di un veicolo in panne Poi tra Cassia bis e Salaria è più avanti tra Nomentana e lo svincolo per La 24 Roma Teramo è proprio sul tratto Urbano della A24 segnaliamo code a tratti tra tangenziale Tor Cervara in direzione del raccordo anulare mentre la 91 Roma Fiumicino coda in direzione Eur transa del Tevere e via del Cappellaccio in uscita dalla nello cittadino nel quadrante Sud si rallenta su via del Mare via Cristoforo Colombo in direzione Acilia e su via dell'aeroporto di Fiumicino aeroporto Ostia in direzione di quest'ultima ci spostiamo sulle autostrade in A1 Firenze Roma code per lavori tra Guidonia Montecelio e sono romano in direzione Firenze in chiusura il trasporto marittimo laziomar informa che da domani pomeriggio ritorna Fino al prossimo 28 settembre il collegamento Anzio Ponza modifica gli orari anche sulle linee Formia Ponza e Formia Ventotene tutti i dettagli di questa delle altre notizie sono consultabili sul nostro sito infomobilità Punto Hustle spa.