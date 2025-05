Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-05-2025 ore 17 | 25

Scopri gli aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 29 maggio 2025 alle ore 17:25 con Astral Infomobilità. Situazioni di traffico e rallentamenti lungo il Raccordo Anulare e altre principali arterie per pianificare al meglio i tuoi spostamenti.

Astral infomobilità Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura gli aggiornamenti sul Raccordo Anulare carreggiata esterna code a tratti da Roma Fiumicino e Tuscolana in interna invece ti rallenta tra pisane Boccea Poi tra cassie ABS Salaria è più avanti tra Nomentana e lo svincolo per La 24 Roma Teramo è proprio sul tratto Urbano della A24 segnaliamo rallentamenti tra Portonaccio e tangenziale in direzione di quest'ultima ed in senso opposto tra tangenziale e Tor Cervara 91 Roma Fiumicino coda in direzione Eur transa del Tevere e via del Cappellaccio usciamo dalla capitale code per lavori su via Salaria Osteria Nuova Poggio San Lorenzo in entrambi i sensi di marcia mentre nel quadrante sud ti rallenta su via dell' aeroporto di Fiumicino Hotel aeroporto Ostia in direzione di quest'ultima è su via Pontina dove ci sono code a tratti tra via di Pratica e Castel i travi a Montedoro in via Castagnetta in direzione Latina in chiusura le autostrade in A1 Firenze Roma 2 km di coda tra Attigliano e Orte in direzione Roma a causa di un veicolo in panne sono i lavori le code tra Guidonia Montecelio Ponzano Romano in direzione Firenze infine sempre in auto sole ma nel tratto Roma Napoli segnaliamo traffico intenso tra il bivio per la diramazione Roma sud e Valmontone in direzione Napoli da Marco Morgante Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it