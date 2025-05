Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-05-2025 ore 15 | 25

Il servizio di Astral Infomobilità del 29/05/2025 alle ore 15:25 segnala la chiusura della carreggiata centrale su via Cristoforo Colombo, all’altezza di via di Mezzocammino, a causa di un incidente. Il traffico in direzione Ostia è deviato sulla complanare, causando rallentamenti e code, con aggiornamenti in tempo reale per una viabilità più sicura e fluida.

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura gli aggiornamenti dell' incidente su via Cristoforo Colombo a causa del sinistro permane chiusa la carreggiata centrale all'altezza di via di Mezzocammino con il traffico in direzione Ostia che viene deviato in complanare i rallentamenti prosegue poi fino a via di Acilia ci spostiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna code a tratti tra Roma Fiumicino e Tuscolana in interno invece si rallenta tra Cassia e Salaria è più avanti tra nome e lo svincolo per La 24 Roma Teramo è proprio sul tratto Urbano della A24 segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Togliatti e Tor Cervara in direzione del raccordo anulare usciamo dalla capitale code per lavori su via Salaria Osteria Nuova Poggio San Lorenzo in entrambi i sensi di marcia in chiusura le autostrade in A1 Firenze Roma code per lavori tra Guidonia Monte Ponzano Romano in direzione Firenze mentre in direzione opposta segnaliamo un incidente tra Ponzano Romano e lo svincolo per la diramazione Roma nord infine sempre in auto sole ma nel tratto romeno allenamenti per lavori tra il bivio per la diramazione Roma sud e Colleferro