Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-05-2025 ore 13 | 25

Benvenuti alla nostra segnalazione sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 29/05/2025 alle ore 13:25. Al momento, il traffico è generalmente scorrevole, con alcune eccezioni come rallentamenti sulla carreggiata esterna del Raccordo Anulare tra le uscite Pontina e Ardeatina, e un incidente sulla Cristoforo Colombo. Restate aggiornati con Astral Infomobilità per le ultime informazioni sulla viabilità regionale.

