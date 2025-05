Ecco un'introduzione ottimizzata SEO e umanizzata sulla viabilità Roma e regione Lazio del 29/05/2025 alle ore 12:25, proposta dalla redazione di Astral Infomobilità: Ben ritrovati con l'aggiornamento sulla viabilità nella regione Lazio: oggi segnaliamo due incidenti che interessano l'A1, uno tra Ponzano Romano e Magliano Sabina in direzione Firenze e l'altro tra Valmontone e il bivio per Roma Sud in direzione Nord. Restate con noi

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio subito un aggiornamento su un incidente in A1 il primo sulla luna tra Ponzano Romano e Magliano Sabina in direzione Firenze l'altro sulla direttrice Roma Napoli tra Valmontone e il bivio per la diramazione Roma Sud in direzione nord Sono entrambe irrisolti e in entrambi i casi non ci sono stati per cuccioli di traffico risolto l'incidente anche sulla Roma Teramo all'altezza del casello di lunghezza in direzione Teramo la circolazione è regolare migliorata alla circolazione sul Raccordo Anulare ad eccezione dei rallentamenti in esterna tra uscite a Tuscolana circolazione scorrevole sul tratto Urbano della A24 anche sulla Roma Fiumicino in questura il trasporto ferroviario nella giornata di oggi per lavori di manutenzione programmata i treni della linea fl1 Orte Fiumicino aeroporto subiscono l'imitazione di percorso o cancellazioni e sostituzioni con bus limitazioni di percorso e cancellazione anche per i treni delle linee fl7 Roma Napoli via Formia ed F Roma Nettuno