Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-05-2025 ore 10 | 25

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di atti l'infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura gli incidenti in A1 il sulla Firenze Roma tra Ponzano Romano e Magliano Sabina in direzione Firenze l'altro sulla direttrice Roma Napoli tra Valmontone e il bivio per la diramazione Roma Sud in direzione Firenze in entrambi i casi non ci sono ripercussioni di traffico ennesimo incidente poi sulla Roma Teramo code al casello di lunghezza in direzione Teramo un invito alla prudenza nella guida ci sposiamo ora sulla statale Pontina rimosso l'incidente tra Pomezia nord e Spinaceto direzione raccordo anulare la circolazione e ora regolare veniamo al traffico sul Raccordo Anulare permangono i rallentamenti in interna tra l'uscita e Casilina e Appia anche in esterna tra Cassia e Pescaccio e più avanti dalla Ardeatina alla Tuscolana circolazione scorrevole invece sulla Roma Fiumicino infine sulla tratto Urbano della Roma Teramo code da Portonaccio al bivio per la tangenziale est direzione centro