Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-05-2025 ore 09 | 10

Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 29/05/2025 alle 09:10: Astral Infomobilità segnala code di circa 6 km tra Castelnuovo di Porto e il raccordo anulare, dovute a un incidente sulla strada. Rimanete informati sugli sviluppi e pianificate i vostri spostamenti con i nostri aggiornamenti in tempo reale.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per Mangoni disagi sulla diramazione Roma nord momento sono 6 km di coda tra Castelnuovo di Porto il raccordo anulare in direzione di quest'ultimo ricordiamo per un incidente altro incidente in A1 sulla direttrice firenze-roma tra Ponzano Romano e Magliano Sabina in direzione Firenze al momento non ci sono ripercussioni di traffico Ci spostiamo sulla statale Pontina forti disagi per L'incidente nel quale sono rimaste coinvolte 4 auto file da Pomezia Nord a Spinaceto direzione raccordo anulare di percussione di traffico su via di Pratica file da via Montedoro fino alla Pontina code anche sulla Laurentina da via di Porta medaglia a via di Tor Pagnotta verso il centro veniamo al traffico sul Raccordo Anulare in esterna procede a rilento tra l'uscita e Katia vientiane Pescaccio poi code dalla Roma Fiumicino Ostiense e traffico rallentato dalla Ardeatina alla Tuscolana e dalla Casilina alla Tiburtina interna si rallenta dall'anno menta Tiburtina code dalla Casilina l'ape rallentamenti dalla Pontina al Ostiense sulla Roma Fiumicino situazione invariata con le attratti dal raccordo a via della Magliana verso l'euro e infine sulla tratto Urbano della A24 non si procede a rilento verso il centro da Tor Cervara al bivio per la tangenziale est e in uscita da Togliatti al Raccordo Anulare da Dina Pandolfo e altra l'infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it