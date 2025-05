Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-05-2025 ore 08 | 40

Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nella regione Lazio del 29/05/2025 alle ore 08:40: Astral Infomobilità comunica riaperture e situazioni di traffico, con incidenti localizzati tra Castelnuovo di Porto e il Raccordo Anulare, mentre altri eventi sono stati risolti. Rimani informato sulle derivate condizioni di traffico per un viaggio più sicuro e sereno.

Astral infomobilità in tutto Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità non servizio della regione Lazio riapertura l'incidente sulla diramazione Roma nord codino vento ora localizzate tra Castelnuovo di Porto è raccordo anulare In quest'ultima direzione l'altro incidente sulla diramazione Roma sud e ora risolto permangono code all'altezza del raccordo anulare per le difficoltà di missione sullo stesso Infatti si intensifica il traffico sul Raccordo Anulare in interna si rallenta dalla Nomentana Tiburtina a seguire file dalla Casilina Ardeatina in esterna code a tratti dalla Cassia Pescaccio poi code dalla Roma Fiumicino Ostiense e traffico rallentato dalla Ardeatina alla Tuscolana anche dalla Prenestina la Tiburtina ci spostiamo sul tratto Urbano della Roma Teramo file da Togliatti al bivio per la tangenziale est verso il centro sulla Roma Fiumicino code a tratti dal raccordo anulare a via della Magliana direzione Eur che fine permangono i disagi sulla statale Pontina per l'incidente avvenuto in precedenza lunghe file da Pomezia Nord a Spinaceto Verso il raccordo anulare con ripercussioni di traffico anche sulla Laurenti code da via di Porta medaglia via di Tor Pagnotta direzione centro pagina Pandolfo e Astral infomobilità tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it