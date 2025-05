Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-05-2025 ore 07 | 25

Ecco un'introduzione concisa e ottimizzata SEO per il tuo testo: Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nella regione Lazio del 29 maggio 2025 alle ore 07:25, con il servizio Astral Infomobilità. A causa di due incidenti sulle diramazioni nord e sud, si registrano code e congestioni lungo il Raccordo Anulare e le strade regionali, rendendo necessario prestare attenzione al traffico urbano e extraurbano.

Astral infomobilità Un saluto Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio si intensifica il traffico sulla rete viaria regionali a complicare la situazione anche due incidenti sulle diramazioni nord e sud il primo causa code tra Settebagni raccordo anulare l'altro provoca code trattore nuovo il raccordo in entrambi i casi in direzione di ultimo veniamo al traffico sul Raccordo Anulare interna code tra l'uscita e Casine Appia in esterna si rallenta da Trionfale a Pescaccio e più avanti dalla Prenestina la Tiburtina sul tratto Urbano della Roma Teramo incolonnamenti dal raccordo al bivio per la tangenziale est direzione centro diamo uno sguardo alle consolari prime code sulla Cassia tra via Braccianese via dei Due Ponti anche sulla Flaminia sulla Salaria file rispettivamente dal raccordo a via dei Due Ponti e da Villa Spada via dei Prati Fiscali In tutti i casi direzione centro e fine sulla statale Pontina un incidente e la causa delle code da via di amare a Spinaceto direzione raccordo anulare da Gina Pandolfo è Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione Alpi aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it