Via Marconi accende il Consiglio Scontro sulla strada della discordia Le opposizioni | Risposte ai cittadini

Scopri le ultime novità sul dibattito in Consiglio comunale di Montevarchi riguardo alla sicurezza di via Marconi, al centro di un acceso scontro tra maggioranza e opposizioni. Le risposte alle preoccupazioni dei cittadini emergono dal confronto tra i rappresentanti politici, in un dibattito che accende il cuore della comunità.

di Fran cesco Tozzi MONTEVARCHI Approda in Consiglio comunale la questione relativa alla sicurezza di via Marconi. Il dibattito si è originato a seguito di un’interrogazione presentata dai consiglieri Fabio Camiciottoli di Avanti Montevarchi - Europa Verde e Cristina Rossi di Impegno Comune. Gli esponenti dell’opposizione, sollecitati dai residenti della zona, avevano segnalato la presenza di attraversamenti pedonali poco sicuri, marciapiedi in cattive condizioni e velocità elevate delle automobili che vi transitano. Adesso l’amministrazione comunale, insieme al comando di Polizia Municipale, sta valutando le soluzioni più efficaci legate all’eccesso di velocità e alla potenziale pericolosità di questa arteria. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Via Marconi accende il Consiglio. Scontro sulla strada della discordia. Le opposizioni: "Risposte ai cittadini"

Altre fonti ne stanno dando notizia

Via Marconi accende il Consiglio. Scontro sulla strada della discordia. Le opposizioni: Risposte ai cittadini. 🔗Ne parlano su altre fonti

Via Marconi, Egidi e Recchi: l'Ancona è (di nuovo) in mano a Polci. E ora che succede? - ANCONA Il giorno della svolta per l’Ancona. Esce di scena definitivamente Stefano Marconi, dimissionario insieme a tutti i sei suoi consiglieri di riferimento compresi Antonio Recchi, ... 🔗Scrive msn.com

Cigli via Marconi, opposizione: sindaco conferma, non sono in deposito. Chiesto streaming in consiglio - In consiglio comunale ho semplicemente chiesto dove fossero finiti i cigli dei marciapiedi che erano stati tolti durante i lavori in via Marconi. Alla domanda diretta, formulata durante l ... 🔗Come scrive marsicalive.it

Pescara - Viale Marconi, Consiglio straordinario