Via libera della Camera al Dl Sicurezza con 163 sì il testo passa al Senato

La Camera approva con 163 voti favorevoli il decreto legge sulla sicurezza pubblica, che ora passa al Senato per l’ulteriore scrutinio. Una decisione chiave per rafforzare le misure di tutela e sicurezza in Italia, affrontando anche questioni legate all’ordinamento penitenziario e alle vittime dell’usura.

ROMA (ITALPRESS) – Con 163 voti favorevoli, 91 contrari e 1 astenuto, l’Aula della Camera ha approvato il ddl recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonchè di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario. Il testo ora passa al Senato. – foto Ipa Agency – (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Dl Sicurezza, il governo blinda il testo alla Camera ma arriva la bocciatura del Csm: "Troppi nuovi reati, il sistema ne risentirà" - Il Dl Sicurezza, blindato dal governo alla Camera, riscontra la netta bocciatura del Consiglio Superiore della Magistratura.

