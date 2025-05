Via libera alla legge di riforma dei Consorzi di Bonifica | Una svolta per il territorio

Il via libera alla riforma dei Consorzi di Bonifica in Campania rappresenta una svolta decisiva per il territorio, promuovendo una gestione più efficace delle risorse idriche e del territorio. Questa legge innovativa trasforma i Consorzi in protagonisti chiave dello sviluppo rurale e della tutela ambientale, favorendo un futuro più sostenibile.

Il Consiglio regionale della Campania ha approvato la nuova legge di riforma dei Consorzi di Bonifica, definita dall’assessore all’Agricoltura Nicola Caputo come “una rivoluzione nella gestione del territorio e delle risorse idriche”. Il provvedimento punta a rendere i Consorzi attori centrali. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Via libera alla legge di riforma dei Consorzi di Bonifica: "Una svolta per il territorio"

