Via Bonacini cambia volto la Ferramenta chiude | Impossibile trovare ‘eredi’

Modena, 29 maggio 2025 – Un paio di viti a forma di ‘L’ per regolare il tavolo, i ‘rivetti’ per le cinture, due ampolline con tappo in sughero: nel giro di un quarto d’ora si viene a conoscenza di oggetti di cui la maggior parte delle persone ignora l’esistenza. Mauro Tosatti non lascia neanche terminare di parlare il cliente che sa già – nella foresta bottoncini di feltro, brugole, pinzette nella quale è sommerso, da vera bottega di una volta – dove andare a trovare quello che cercano: “Questa è come una farmacia, le persone instaurano un rapporto diretto, in alcuni casi siamo diventati amici, e chiedono consigli quando hanno un problema da risolvere in casa: una finestra da fissare, una superficie antiscivolo, la lampadina giusta ”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it